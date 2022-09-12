Энергетики: Обществом правят активисты!

Акция «Помоги ветерану»

«Обществом правят активисты!», — так считает участник благотворительной акции «Помоги ветерану», член Молодежного Совета АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Николай Кисиляхов.

В прошедшие выходные активные члены профсоюза и молодежного совета отправились на помощь к ветерану труда Валентине Ивановне Майхржак. Валентина Ивановна проживает в Якутске с 1965 года, носит звание «Дети войны», а 30 октября ей исполнится 86 лет. Уже 15 лет она не может свободно передвигаться из-за болезни ног, уже давно не выходит на улицу. Социальные работники Якутска помогают, но в их обязанности не входит уборка балкона, так как он считается уличным помещением.

«Для всех осенняя пора – это традиционная подготовка к зиме, летние вещи убираются далеко на антресоли, приходит время генеральной уборки и мытья окон в квартирах», — делится Анна Попова, ведущий инженер экологической безопасности и водопользования. «Наши ребята помыли окна, убрали старые ненужные вещи с балкона. Пока прибирались и драили полы, разговорились, узнали, что наша подшефная 28 лет проработала в ГАРДТ им. А.С.Пушкина, очень хорошо поет и даже баян имеется.».

«Хоть я далеко и не молодого возраста, но с удовольствием приняла участие в акции. Наша подшефная Валентина Ивановна, оказалась очень добрым, гостеприимным человеком, помочь которому в радость», — говорит Наталья Карпенко, бухгалтер Управления бухгалтерского и налогового учета. «Не правы те, кто остается в стороне, всегда надо стараться помочь нуждающемуся. И когда сотрудники встречаются за пределами офиса, они по-новому узнают друг друга, ведь доброе дело имеет способность сплачивать людей!»

Акция «Поможем ветерану» стала еще одним приоритетным делом в рамках движения «15 добрых дел», посвященного юбилею Общества.