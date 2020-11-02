Энергетики обновили силовое оборудование в Вилюйском районе
Энергетики Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели плановые работы по замене силовых трансформаторов.
Мероприятия проведены на комплектных трансформаторных подстанциях, а также подстанциях напряжением 10/6/0,4кВ. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жилого сектора, а также котельных, школ, детских садов в городе Вилюйске и селах Сыдыбыл, Балагачча, Хампа, Тасагар и Чернышевск.
Взамен устаревшего оборудования персоналом силовых участков установлено 6 новых комплектных трансформаторных подстанций и 9 трансформаторов мощностью 250 кВА, 10/6/0,4.
Это оборудование обладает более высокой механической прочностью, влагоустойчивостью, и компактностью. Обновленная система защиты позволяет снизить риски проникновения посторонних лиц в действующие электроустановки.
«С каждым годом количество наших потребителей увеличивается, что ведет к росту нагрузки на подстанции. Новое оборудование позволит решить эту проблему и обеспечить качественную и стабильную подачу потребителям электроэнергии», – комментирует главный инженер Вилюйского района электрических сетей Максим Шадрин.
+7 (999) 174-67-82