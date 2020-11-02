Энергетики обновили силовое оборудование в Вилюйском районе

Энергетики Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели плановые работы по замене силовых трансформаторов.

Мероприятия проведены на комплектных трансформаторных подстанциях, а также подстанциях напряжением 10/6/0,4кВ. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жилого сектора, а также котельных, школ, детских садов в городе Вилюйске и селах Сыдыбыл, Балагачча, Хампа, Тасагар и Чернышевск.

Взамен устаревшего оборудования персоналом силовых участков установлено 6 новых комплектных трансформаторных подстанций и 9 трансформаторов мощностью 250 кВА, 10/6/0,4.

Это оборудование обладает более высокой механической прочностью, влагоустойчивостью, и компактностью. Обновленная система защиты позволяет снизить риски проникновения посторонних лиц в действующие электроустановки.