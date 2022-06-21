Энергетики Нерюнгринской ГРЭС очистили берег водохранилища

Энергетики Нерюнгринской ГРЭС (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) в рамках федерального благотворительного волонтерского проекта РусГидро «оБЕРЕГАй» регулярно проводят очистку от мусора берега водохранилища в пос. Серебряный Бор.

В течение всего летнего периода экодесант из 20 работников и практикантов электростанции наводит порядок на береговом участке общей площадью 2,5 кв. км. За четыре недели энергетики вывезли около 20 кубометров крупного мусора, собрав кроме этого 126 мешков мелких отходов.

«Каждый год мы продолжаем вывозить накопленный отдыхающими жителями мусор и очищать берег водохранилища, потому что считаем своим долгом содержать подведомственную территорию в чистоте», — прокомментировал Сергей Рязанцев, мастер участка по эксплуатации объектов гидротехнических сооружений Нерюнгринской ГРЭС.