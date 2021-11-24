Энергетики напоминают: владельцы энергозависимых котлов обязаны иметь резервные источники питания

Уважаемые якутяне!

Энергетики Центральных электрических сетей напоминают, что потребители третьей категории надёжности при использовании энергозависимых источников тепла (электрических, угольных, газовых котлов) обязаны иметь автономный резервный источник питания.

Согласно постановлению Правительства РФ №861 к третьей категории относятся потребители, запитанные от одного источника. Это жильцы многоквартирных домов, частного сектора, дачных кооперативов, а также собственники небольших производственных помещений, офисных зданий, магазинов, гаражных кооперативов.

В случаях технологических нарушений, в том числе при воздействии третьих лиц и неблагоприятных погодных условий, срок восстановления электроснабжения может быть достаточно продолжительным. В связи с этим согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребители электрической энергии третьей категории, использующие энергозависимые приборы отопления, обязаны обеспечить поддержание автономного резервного источника питания.

При его использовании владелец обязан исключить вероятность подачи напряжения обратно на питающую линию, поскольку это несёт угрозу жизни и здоровью как энергоремонтного персонала, так и третьих лиц. Данное требование изложено в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Срок, на который может быть прекращено электроснабжение потребителей третьей категории надёжности – не более 24 часов. Он обусловлен необходимостью проведения как восстановительных, так и плановых ремонтных работ, технического обслуживания и технологического присоединению льготной категории заявителей.

Специалисты энергокомпании заблаговременно уведомляют потребителей о проведении плановых ремонтных работ на сайте ПАО «Якутскэнерго», портале ЯКТ.РУ и на официальном канале энергохолдинга в мессенджере Telegram.