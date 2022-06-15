Энергетики напоминают об опасности проникновения на энергообъекты

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) напоминает, что действующие электроустановки и сетевое оборудование находятся под напряжением и являются источником повышенной опасности.

Главное отличие электрического тока от других опасных факторов техногенной среды заключается в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому, опасность, исходящая от него, определяется слишком поздно. Электрический ток, протекая по телу человека, оказывает разрушительное воздействие на нервную систему и ткани организма.

Для информирования человека о приближении к установке, которая находится под напряжением, применяются предупреждающие знаки и таблички. Знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение» в виде желтого треугольника с черным кантом и черной стрелой в центре, устанавливается на дверях подстанций, электростанций и электроустановок. Таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» предупреждают человека о том, что он приближается к элементам, которые находятся под опасным напряжением. Все эти знаки предупреждают о том, что проникать на территорию энергообъектов смертельно опасно.

В соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон категорически запрещено проведение каких-либо работ без письменного согласования с сетевой организацией.

Особенно стоит выделить опасность поражения электрическим током при самовольном подключении к воздушным линиям электропередачи путем наброса на провода.

В борьбе с противоправными действиями нарушителей немаловажной является помощь сознательных граждан. Информируя электросетевую компанию о фактах хищения электрической энергии, вы не только помогаете обеспечить соблюдение закона и предотвратить возможную аварию, но и спасаете чьи-то жизни.

Энергетики просят сообщать об известных вам фактах хищения электроэнергии по следующим телефонам:

· в г. Якутске – в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (4112) 21-55-68,

· в улусах республики – по телефонам местных районов электрических сетей.

Берегите себя и своих близких!