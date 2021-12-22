Энергетики наказаны за аварии в Сунтарском районе

Прокуратура Сунтарского района провела проверку по фактам аварийных отключений электроэнергии на территории Сунтарского района.

Установлено, что на воздушных линиях электропередач ввиду не проведения капитального ремонта, а также в отсутствие надлежащего технического осмотра и обслуживания зарегистрировано 2 аварийных отключения электроэнергии.

За нарушение правил эксплуатации электроустановок прокуратура района возбудила в отношении должностного лица Сунтарского РЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения, виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов.

По представлению прокуратуры в адрес энергоснабжающей организации приняты меры к устранению нарушений, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.