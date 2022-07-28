Энергетики Ленского энергорайона испытали новый болотоход

Новая спецтехника появилась в Ленском энергорайоне Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро). Теперь проводить осмотр ЛЭП, доставлять оборудование и персонал к труднодоступным участкам линий энергетики будут с помощью усовершенствованного гусеничного снегоболотохода «Линкор».

Современный ГТ ТМС – 126-09 поступил на предприятие в начале июля взамен устаревшего гусеничного транспортера 1970 года выпуска. Но уже успел хорошо зарекомендовать себя в окрестностях Ленского района: с его помощью персонал высоковольтного участка выполнил осмотр и аварийно-восстановительные работы самой удаленной воздушной линии 10 кВ «Ленск –Ярославский» общей протяжённостью 111 километров.

Новая техника способна перевозить до 6,5 тонн груза. Многофункциональный пассажирский отсек, оснащенный 5 спальными местами, позволяет персоналу длительное время автономно располагаться на объектах ремонтных работ, как в летнее, так и в зимнее время.

«Мы уже убедились в том, что маневренность и проходимость Линкора на топких грунтах в несколько раз выше, чем у его предшественника. Уверен, что также хорошо он покажет себя и зимой», — комментирует начальник Ленского энергорайона Алексей Югансон.

Общая протяженность высоковольтных линий, находящихся в зоне обслуживания филиала составляет 1154,7 км. Дорога пролегает через труднопроходимые заболоченные участки, поэтому персонал всегда должен быть в полной готовности, чтобы в любой момент оперативно ликвидировать возможные технологические нарушения, что особенно важно в пожароопасный период.