Энергетики круглосуточно восстанавливают электроснабжение в Якутске

Энергетики Центрального РЭС в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей в г. Якутске и его пригородах.

В настоящий момент в работе задействовано 11 бригад энергетиков в составе 49 человек. Работы сегодня ведутся в районе Даркылаха, авиагруппы, улиц Жорницкого, Хатын-Юряхского шоссе 7 км, Окружной дороги, Озерной, Кирсанова, Стадухина, Луговой, Сосновой, Автодорожной, пер. Дружный, пер. Хоринский и Сергеляхского шоссе.

Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.