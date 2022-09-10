10.09.2022
17:32
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Якутск
Энергетики круглосуточно восстанавливают электроснабжение в Якутске
Энергетики Центрального РЭС в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей в г. Якутске и его пригородах.
В настоящий момент в работе задействовано 11 бригад энергетиков в составе 49 человек. Работы сегодня ведутся в районе Даркылаха, авиагруппы, улиц Жорницкого, Хатын-Юряхского шоссе 7 км, Окружной дороги, Озерной, Кирсанова, Стадухина, Луговой, Сосновой, Автодорожной, пер. Дружный, пер. Хоринский и Сергеляхского шоссе.
Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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