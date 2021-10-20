Энергетики из Горного улуса награждены за тушение лесных пожаров

20 октября, в Администрации Горного улуса первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Бердников и Глава улуса Никита Андреев торжественно вручили памятные знаки девяти работникам Бердигестяхского РЭС, отличившимся в тушении лесных пожаров и ликвидации их последствий. Ими стали мастер Алексей Михеев, водители Денис Хихлун, Александр Тарасов и Сергей Мамаев, электромонтёры Виктор Константинов, Саргылаан Аргунов и Герасим Андросов, инженер-контроллер Ньургун Михеев и контролёр Айдар Мамаев.

«Каждый из наших работников, задействованный в тушении и ликвидации последствий лесных пожаров, приложил все силы для защиты энергообъектов от пламени и скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Они продемонстрировали настоящий пример самоотверженного труда и стойкости духа – наши коллеги работали несмотря на густой едкий дым, горячую землю, бушующие поблизости верховые пожары. Они не отступили и сделали всё для того, чтобы как можно скорее вернуть в дома якутян свет. Я благодарю всех коллег, задействованных в пожаротушении и в восстановлении, за проявленное мужество и верность профессии», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Летом текущего года в Якутии бушевали разрушительные природные пожары. В огне пострадал не только лесной фонд, но и проходящие через тайгу линии электропередачи. Благодаря слаженному и самоотверженному труду энергетиков, которые вели круглосуточное дежурство на опасных участках, тушили пламя и занимались восстановительными работами на повреждённых линиях, электроснабжение потребителей Центральной Якутии было восстановлено в максимально сжатые сроки.