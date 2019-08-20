Энергетики Горного улуса ведут ремонтные работы в плановом режиме

Специалисты Бердигестяхского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут подготовку к осенне-зимнему периоду.

За период с января по июль энергетики произвели замену 215 промежуточных опор на трех линиях электропередачи классом напряжения 0,4 кВ и 42 опоры на ВЛ 35 кВ «Орто-Сурт – Кептин».

Сейчас работы продолжаются по двум линиям 10 кВ «Площадка 50» и «Площадка 51», где энергетики меняют 308 опор. До конца года специалистам предстоит заменить еще 652 опоры на пяти линиях электропередачи малого класса напряжения. В селе Бердигестях планируется заменить почти 5 км неизолированного провода марки АС на современный самонесущий изолированный провод (СИП).

Помимо ремонта ЛЭП энергетики ведут работы по расчистке просек вдоль трасс линий электропередачи. Упавшие на линию деревья могут стать причиной обрыва провода и, как следствие, обесточить потребителей. Своевременная вырубка кустарниковой поросли позволяет обеспечить надежное электроснабжение населенных пунктов.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду, в первую очередь, направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей Горного района. Работы проводятся в плановом режиме и будут завершены в срок», – отметил мастер Бердигестяхского РЭС Константин Лукин.

Справка:

Центральные электрические сети – Группы “РусГидро”, занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.