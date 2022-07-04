Якутия
Энергетики дали свет в Маягас и Чаран Усть-Алданского улуса
Энергетики восстановили электроснабжение части потребителей в Усть-Алданском улусе
Энергетики Борогонского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение части жителей Усть-Алданского улуса, прерванное в результате ураганного ветра в с. Борогонцы.
Бригада энергетиков произвела осмотр линии 10 кВ «Маягас», на отходящей от нее линии 0,4 кВ шквалистым ветром повреждено 7 опор. Энергетики вывели поврежденный участок и в 18:45 ввели линию в работу.
Электроснабжение жителей сел Маягас и Чаран восстановлено. По линии «Борогонцы-2» работы планируется завершить в течение часа. По линии «Борогонцы-1» работы продолжаются.
В восстановительных работах задействован персонал Борогонского РЭС в составе 14 человек, а также 6 единиц техники.
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