04.07.2022
20:03
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Якутия

Энергетики дали свет в Маягас и Чаран Усть-Алданского улуса

Энергетики восстановили электроснабжение части потребителей в Усть-Алданском улусе

Энергетики Борогонского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение части жителей Усть-Алданского улуса, прерванное в результате ураганного ветра в с. Борогонцы.

Бригада энергетиков произвела осмотр линии 10 кВ «Маягас», на отходящей от нее линии 0,4 кВ шквалистым ветром повреждено 7 опор. Энергетики вывели поврежденный участок и в 18:45 ввели линию в работу.

Электроснабжение жителей сел Маягас и Чаран восстановлено. По линии «Борогонцы-2» работы планируется завершить в течение часа. По линии «Борогонцы-1» работы продолжаются.

В восстановительных работах задействован персонал Борогонского РЭС в составе 14 человек, а также 6 единиц техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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