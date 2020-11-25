Энергетики ЦЭС завершают ремонт подстанции микрорайона Марха

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) завершают ремонт подстанции 35/6 кВ «Марха» г. Якутска.

Энергетики завершают работы, необходимые для успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, проведение которых невозможно без отключения энергооборудования и введения временных ограничений электроснабжения. Так, с 23 по 26 октября персонал ЦЭС проводит капитальный ремонт электротехнического оборудования подстанции «Марха», питающей одноименный микрорайон столицы республики, а также потребителей, проживающих в районе Кирзавода, Намцырского тракта и части Маганского тракта.

«Для удобства потребителей мы чередуем временные ограничения электроснабжения через день в разных частях микрорайона Марха. Информация об этом заблаговременно публикуется на сайте Якутскэнерго. До 27 ноября работы будут завершены, а надежность электроснабжения значительно повысится. Мы благодарим потребителей за понимание», – отметил заместитель главного инженера ЦЭС Дмитрий ШУВАЛОВ.

Напоминаем, согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребители третьей категории надёжности при использовании энергозависимых источников тепла обязаны иметь автономный резервный источник питания.