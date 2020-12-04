Энергетики ЦЭС Якутскэнерго готовы к зиме

Все энергообъекты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) готовы к работе в условиях низких температур.

Для обеспечения стабильной работы энергооборудования в период осенне-зимнего максимума нагрузок с начала года энергетики реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения Центральной Якутии.

В соответствии с годовым графиком персонал ЦЭС провел техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики. Также специалисты выполнили техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и измерений.

На сегодняшний день в соответствии с планом-графиком выполнен капитальный ремонт линий высокого класса напряжения протяженностью более 237 км. Самые масштабные работы по капитальному ремонту были проведены на системообразующей линии «Майя – Чурапча». В сжатые сроки энергетики установили 4 анкерных и 63 промежуточных опоры в деревянном исполнении, а также произвели монтаж 50,25 км провода. Всего в рамках капитального ремонта системообразующей линии специалисты завершили установку 132 одностоечных и анкерных опоры в деревянном исполнении.

В полном объеме завершен ремонт основного технологического оборудования Центральной Якутии. Энергетики на четверть перевыполнили план по расчистке просек ЛЭП (1441,6 га просеки вместо запланированных 1149,9 га).

В рамках ремонтной кампании 2020 года энергетики заменили двухцепную металлическую промежуточную опору линии 110 кВ «Чурапча – Хандыга, Хандыга – Джебарики-Хая» сложного перехода через реку Восточная Хандыга и выполнили перетяжку проводов. А в Усть-Майском районе работники в полном объеме завершили ремонт перехода линии электропередачи через реку Эльдиканка.

«Подготовка к успешному прохождению осенне-зимнего периода – приоритетное направление работы нашего предприятия. Готовность определяется по нескольким критериям, связанным как с техническим состоянием оборудования, так и с подготовкой персонала. Полный объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду был завершен в текущем месяце», — подчеркнул директор ЦЭС Петр Иванов.

По состоянию на декабрь персонал ЦЭС полностью обеспечен необходимой автотранспортной техникой, средствами связи, спецодеждой и необходимым для производства работ оснащением и средствами пожаротушения.

Несмотря на сложившуюся неблагополучную эпидемиологическую обстановку, энергетики в соответствии с установленными сроками вели подготовку к осенне-зимнему периоду. Все работы проводились со строгим соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.