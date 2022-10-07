Энергетики ЦЭС восстановили электроснабжение в Амгинском районе

Энергетики Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение потребителей в Амгинском районе. К 01:27 7 октября бригада Амгинского РЭС устранила повреждение и полностью восстановила работу линии электропередачи 35 кВ «Сулгачы – Амга». На данный момент отключенных потребителей нет.

На период восстановительных работ электроснабжение большей части потребителей линии было переведено на резервную дизельную электростанцию «Амга». Еще часть жителей района была перезапитана от распределительных сетей.

Энергетики напоминают, что при обнаружении обрыва провода категорически запрещено приближаться, прикасаться и самостоятельно устранять причину. В случае обнаружения обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру в оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС по телефонам: 005, (4112) 21-55-68, в улусах – по телефонам местных районов электрических сетей, или оставить заявку на официальной странице энергокомпании в мессенджере Телеграм, обязательно указав контактные данные заявителя.