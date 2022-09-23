23.09.2022
14:20
47
Происшествия
Энергетики ЦЭС восстановили электроснабжение части жителей Якутска
В 11:33 часов кабельная воздушная линия 6 кВ «ПОК», питающаяся с РП-11 с подстанции «Центральная» частично введена в работу по постоянной схеме. В ремонт выведен участок, от которого запитаны две комплектные трансформаторные подстанции «Аэрология» (является абонентской) и «В/ч МЧС». В настоящий момент ведутся работы по определению поврежденного участка. Восстановительные работы продолжаются.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
#ПАО «Якутскэнерго»#Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»#Энергетики ЦЭС восстановили электроснабжение части жителей Якутска#Якутскэнерго
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