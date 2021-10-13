Энергетики ЦЭС провели тренировку по гражданской обороне

В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках планового месячника по гражданской обороне прошла показательная тренировка по проверке готовности пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и их применению.

Тренировка состояла из двух частей. В теоретической части работникам предприятия были индивидуально подобраны и выданы средства защиты, затем представитель отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям объяснил последовательность действий по их правильному применению. В практической части участники самостоятельно надевали противогаз, проверяли его на герметичность и экипировались в комплекты, защищающие от химического заражения.

Основной целью тренировки являлись отработка практических навыков личного состава по применению СИЗ и оценка готовности пункта выдачи к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.