Энергетики ЦЭС провели тренировку по гражданской обороне
В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках планового месячника по гражданской обороне прошла показательная тренировка по проверке готовности пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и их применению.
Тренировка состояла из двух частей. В теоретической части работникам предприятия были индивидуально подобраны и выданы средства защиты, затем представитель отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям объяснил последовательность действий по их правильному применению. В практической части участники самостоятельно надевали противогаз, проверяли его на герметичность и экипировались в комплекты, защищающие от химического заражения.
Основной целью тренировки являлись отработка практических навыков личного состава по применению СИЗ и оценка готовности пункта выдачи к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.
«Мы проводим такие мероприятия ежегодно для того, чтоб освежить и закрепить знания и навыки наших работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. Тренировка проводилась с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, с соблюдением масочного режима и других мер безопасности. В ней был задействован неполный оптимальный состав в количестве 8 работников», — прокомментировала инженер ГОиЧС Мария Солдатова.
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