Энергетики ЦЭС присоединились к акции «Ёлка добра»

В канун Нового года работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» присоединились к благотворительной акции «Ёлка добра» и подарили праздничное настроение детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В этом году подарки от энергетиков получили детский дом и детский центр п. Мохсоголлох, детский реабилитационный центр г. Якутска, Якутское региональное отделение Общества глухих, народный ансамбль «Одун», многодетные и малообеспеченные семьи. Праздник для детей стал возможным благодаря поддержке руководства Центральных электрических сетей, работников Службы воздушных линий распределительных сетей и профсоюзного комитета предприятия.

Через профсоюзную молодежь г. Якутска энергетики передали детям 287 сладких подарков. Но презенты и внимание от энергетиков получили не только в столице республики – в каждом центральном улусе энергетики из районов электрических сетей организовали и провели свои благотворительные мероприятия.

«В Новый год каждый ребенок мечтает о чуде. Но, к сожалению, не все дети, в силу разных обстоятельств, получат подарки от родных и близких. Поэтому наш коллектив присоединился к этой доброй акции. Ведь в силах каждого из нас подарить ребенку настоящий праздник!», — отметил директор ЦЭС Пётр ИВАНОВ.

«Наш новогодний марафон по организации праздничного настроения подходит к концу. В новых условиях он принял новые формы и направления, но остался традиционно добрым мероприятием», — рассказала председатель Первичной профсоюзной организации ЦЭС Елена НИКИТИНА.