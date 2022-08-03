Энергетики ЦЭС предупреждают об оперативных переключениях в Якутске

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проведут оперативные переключения в связи со строительством новой подстанции 110 кВ «Марха» и новых магистральных линий электропередачи напряжением 110 кВ «ЯГРЭС Новая – Радиоцентр с отпайками», «ЯГРЭС Новая – Кангалассы с отпайками».

Запланированные ранее на 1 августа оперативные переключения перенесены на 3 августа, во время переключений произойдет кратковременное ограничение электроснабжения на 20 минут в интервале с 21:00 до 22:00.

Данные переключения затронут потребителей, проживающих в поселках Маган, Жатай, Кангалассы, микрорайоне Марха, сёлах Тулагино, Сырдах, Кильдямцы, Капитоновка, а также потребителей г. Якутска, дома которых запитаны с подстанции 110 кВ «Хатын-Урях» по следующим адресам: Вилюйский тракт 4-21 км, Сергеляхское шоссе 8-13 км, Три Сосны 65/8-124, Борисовка-1 1-92/2, Борисовка-2, Шоссе отдыха, П. Алексеева (частично), Котенко, Асямова, Ногина, Кутузова, Рыдзинского, Жорницкого 7-22/1, К. Цеткин, Песчаная, Пекарского, Кальвица, Халтурина (частично), Дзержинского (частично), Герцена, Коммунаров, Строителей, пер. Маганский, пер. Сандал, Окружная дорога 53-61, Якутская, Пионерская, Квартал Энергетиков, 8 Марта 70-106, Дальняя 56-106, Верхоянская, Суворова, Семилетка, Чусовского, Тихонова, Ефимова, Барахова, Газомагистральная, Мординова, Солдатова, Переулок Васильева, Миронова, пер. Светлый, С. Данилова 3-30/1, Космонавтов, Хатын-Юряхское кольцо, Хатын-Юряхское шоссе 5-9 км, Ленская, Ушакова, Пирогова, Сибирская, Бурнашова, Ильменская 63/2, Курнатовского, Кузьмина, Можайского, Автострада 50 лет Октября, Гагарина, Быковского, Циолковского 1-7, пер. Базовый полностью, пер. Степанова, Калашникова, Портовское кольцо, Окружное шоссе 4-6 км 41/1-82, Белое Озеро, поселок Газовиков полностью, Маганский тракт 2 км до п. Маган.

«Просим якутян с пониманием отнестись к кратковременным ограничениям подачи электроэнергии, они необходимы для организации схемы электроснабжения при строительстве новых воздушных линий 110 кВ , которые в дальнейшем повысят надежность электроснабжения жителей города», – пояснил начальник Центрального РЭС Алексей Березовский.