Энергетики ЦЭС подводят итоги по технологическому присоединению

Энергетики Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) за 11 месяцев текущего года заключили почти 4200 договоров по технологическому присоединению потребителей. Суммарная присоединенная мощность новых абонентов составила 60,4 МВт.

Из общего числа договоров заключены по категории до 15 кВт – 3769, свыше 15 кВт – 397. За этот период выполнено подключение 3640 объектов потребителей.

Для подключения объектов электросетевым предприятием переведены в состав основных сетей более 200 км ЛЭП и 46,7 МВА трансформаторной мощности.

За этот период специалисты электросетевого предприятия выполнили мероприятия по присоединению 31 крупного объекта в районах и городах республики. Среди них детский сад на 75 мест в селе Столбы Намского улуса, детский сад на 50 мест в селе Ус-Кюель Усть-Алданского улуса, школа на 120 мест в селе Сырдах Усть-Алданского улуса, котельная в селе Чакыр Амгинского улуса, школа-сад на 220 мест в поселке Кангалассы, 14 многоквартирных домов, 4 комплекса кислородных станций, учебный корпус СОШ № 5 на 274 мест в городе Якутске.

Услуга техприсоединения наиболее востребована при подключении объектов индивидуального жилищного строительства, как в столице республике, так и в районах.

«Доступность технологического присоединения – один из ключевых факторов развития региона, всех отраслей экономики республики. Понимая ответственность, которая возложена на наш персонал, мероприятия по технологическому присоединению специалисты выполняют планомерно в течение года», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.