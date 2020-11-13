Энергетики ЦЭС перевыполнили план по расчистке просек ЛЭП

Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго перевыполнили годовой план по расчистке просек от древесно-кустарниковой поросли вдоль линий электропередачи.

Расчистка просек вдоль трасс воздушных линий электропередачи ВЛ — 110/35/10-6/0,4 кВ проводится ежегодно на территории десяти районов Центральной Якутии: Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Покровском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, а также в окрестностях города Якутска и его пригородов.

В 2020 году при годовом плане в 1148,1 Га на сегодняшний день расчищено 1412,3 Га. При этом работы, проводимые собственными силами завершены по всем линиям в полном объёме, при помощи подрядной организации осталось произвести чистку просеки общей площадью 20 Га по Л-41 «Сулгача-ДЭС Амга» в Амгинском районе.

Наибольший объем территории просек расчищен в Горном районе — 284 Га, там в течение летнего сезона работы велись с помощью специализированной техники – мульчера, в остальное время – персоналом вручную.