Энергетики ЦЭС перевыполнили план по расчистке просек ЛЭП
Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго перевыполнили годовой план по расчистке просек от древесно-кустарниковой поросли вдоль линий электропередачи.
Расчистка просек вдоль трасс воздушных линий электропередачи ВЛ — 110/35/10-6/0,4 кВ проводится ежегодно на территории десяти районов Центральной Якутии: Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Покровском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, а также в окрестностях города Якутска и его пригородов.
В 2020 году при годовом плане в 1148,1 Га на сегодняшний день расчищено 1412,3 Га. При этом работы, проводимые собственными силами завершены по всем линиям в полном объёме, при помощи подрядной организации осталось произвести чистку просеки общей площадью 20 Га по Л-41 «Сулгача-ДЭС Амга» в Амгинском районе.
Наибольший объем территории просек расчищен в Горном районе — 284 Га, там в течение летнего сезона работы велись с помощью специализированной техники – мульчера, в остальное время – персоналом вручную.
«В этом году ряды нашей специализированной техники пополнились новым мульчером и это позволило добиться перевыполнения годовых намеченных планов. Два имеющихся мульчера отработали сезон в паре и вместо 258 Га удалось расчистить территорию в 398 Га. Среди расчищенных просек Л-38 «Чурапча-Чеппара», ЯГРЭС Новая – Бердигестях, Л-45 «Чурапча-Килянки, Л-64 «Балыктах-Харыялах и КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча»», — отметил начальник службы планирования и подготовки ремонта ЦЭС Владимир ДЬЯКОНОВ.
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