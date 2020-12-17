Энергетики ЦЭС очистят от изморози линию «Майя – Чурапча»

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) проведет работы по расчистке от гололедно-изморозевых образований магистральной линии «Майя – Чурапча».

Работы по расчистке ЛЭП от гололедно-изморозевых образований помогают не допустить технологических нарушений. Наледь, так называемый «куржак», образуется на линиях электропередачи при резких перепадах температуры наружного воздуха, может привести к провису и обрыву провода. Энергетики регулярно проводят осмотры ЛЭП для выявления и своевременного устранения образующейся изморози.

Так, в четверг, 18 декабря, энергетики проведут расчистку от снежного покрова кабельной воздушной линии напряжением 110 кВ «Майя – Чурапча», обеспечивающей электроснабжение потребителей Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского улусов республики. На время производства работ будут введены в работу резервные дизельные электростанции, которые возьмут на себя основную нагрузку в обеспечении потребителей электроэнергией.

С графиком введения ограничения электроснабжения можно ознакомиться на главной странице официального сайте ПАО «Якутскэнерго» или в разделе «График ремонтных работ» по ссылке: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/tags.php?TAGS=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

Данные работы позволяют существенно снизить риск возникновения технологических нарушений в работе электросетевого оборудования и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей даже в период зимнего максимума нагрузок.