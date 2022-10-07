Энергетики Чокурдахского РЭС завершают ремонтную кампанию
Работники Чокурдахского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) завершают ремонтную кампанию в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в Аллайховском улусе Якутии.
Так, в соответствии с планом-графиком энергетики заменили 19 опор линий электропередачи 6 кВ с монтажом более 3 км самонесущего изолированного провода (СИП). Это повысило надежность электроснабжения потребителей, проживающих в селе Чокурдах, поскольку СИП наиболее устойчив как к механическим повреждениям, так и к суровым северным погодным условиям. При этом благодаря СИП исключается возможность несанкционированных подключений и возникновения схлестывания проводов, которые могут привести к коротким замыканиям и перерывам в электроснабжении.
В районе продолжается плановый ремонт дизель-генераторов дизельных электростанций «Чокурдах» и «Русско-Устинская», питающих одноименные населенные пункты. Ранее на ДЭС, обеспечивающих электроснабжением села Чкалово и Оленегорск персонал Чокурдахского РЭС завершил капитальный и средний ремонт двух дизель-генераторов.
«В успешном прохождении осенне-зимнего периода важную роль играет и завоз топлива. На данный момент в поселке Чокурдах необходимый запас топливно-энергетических ресурсов сформирован, сейчас мы приступаем к распределению топлива по наслежным ДЭС», — отметил главный инженер Чокурдахского РЭС Валерий ОВЧИННИКОВ.
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