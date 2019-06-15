Энергетики Центрального РЭС соревновались в пожарно-прикладном мастерстве

Работники Центрального РЭС Центральных электрических сетей Якутскэнерго в рамках месячника по пожарной безопасности для поддержания профессиональной готовности к чрезвычайным ситуациям провели соревнования по пожарно-прикладному мастерству между службами.

За звание лучших в этом виде боролись девять команддобровольных пожарных формирований, в каждой из которых состояло по два человека.

Соревнования включают в себя три этапа: теоретический, где каждому члену команды предстояло дать ответы на вопросы по теории пожарной безопасности, ликвидацию условного возгорания пожарным гидрантом и тушение очага пожара водой из пожарной бочки с помощью ведер.Итоги подводились по каждому этапу как в личном, так и в командном зачёте.

В первом этапе на знание теории наибольшее количество правильных ответов на вопросы дали члены команды службы трансформаторных подстанций –электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Мичил Алексеев и электрогазосварщик Прокопий Платонов.

Во втором этапе по ликвидации условного возгорания оперативность снова проявила команда службы трансформаторных подстанций, второе место заняла служба высоковольтных воздушных линий в составе электромонтёров Семёна Угапьева и Баира Доржиева. Третьей по времени в этом виде стала команда Жатайского сетевого участка (электромонтёры Николай Софронеев и Игорь Мельник).

В третьем этапе по тушению очага пожара первой стала команда службы высоковольтных воздушных линий, вторыми финишировали электромонтёры Жатайского сетевого участка, третьими – водители службы механизации и транспорта Руслан Аушев и Рамиль Хасбутдинов.

В личном зачёте лучшими среди участников стали электромонтёры Баир Доржиев (СВВЛ), Игорь Мельник (ЖСУ) и Пётр Пестерев (СВЛР).

В командном зачёте первое место завоевала команда службы высоковольтных воздушных линий, второе – службы трансформаторных подстанций, третье – Жатайского сетевого участка.

«Проведение соревнований позволяет поддерживать добровольные пожарные дружины подразделенийв режиме готовности к ликвидации и устранению последствий чрезвычайных ситуаций», –отметил инженер по противопожарной безопасности Центрального РЭС ЦЭС Владимир Посельский.