Энергетики Амгинского РЭС приняли участие в субботнике по заготовке зерновых культур

Коллектив Амгинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) принял участие в районном субботнике по заготовке зерновых культур.

Субботник организован по инициативе управления сельского хозяйства Амгинского улуса для поддержки аграриев в связи с короткими уборочными сроками и нехваткой рабочей силы. В нем приняли участие предприятия и организации района. Энергетики поддержали добрый посыл и коллективно выехали в близлежащее село Покровка, где расположено зерновое хозяйство.

«Наш коллектив всегда поддерживает подобные мероприятия, ведь они проводятся во благо нашего села и района. В этот раз мы волонтерской командой из 13 человек провели весь день в зерновом хозяйстве АО «Амгинский». Помогли упаковать 815 мешков ячменя. Я рад, что мы смогли принять участие в кормозаготовительной кампании, благодаря которой кормами будут обеспечены многие хозяйства», — прокомментировал участник субботника, председатель профсоюзной цеховой организации Амгинского РЭС Иннокентий Слепцов.

Напомним, что в Амгинском улусе действуют несколько кормозаготовительных хозяйств, которые обеспечивают сельхозпредприятия зерном. Здесь выращиваются такие зерновые культуры как: пшеница, ячмень, овёс.