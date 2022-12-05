05.12.2022
20:32
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Энергетикам Якутии запретили отключать электричество в — 40 градусов

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В рамках устойчивого режима работы объектов жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций в период низких температур решением Штаба по энергобезопасности республики принято исключить проведение плановых отключений электроэнергии при температуре наружного воздуха — 40 С и ниже.

Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов на еженедельной планерке с отраслевыми предприятиями и организациями.

Глава ведомства отметил, что поступает много жалоб от населения на отключения электроэнергии в период низких температур.

«Прошу принять к исполнению решение Штаба энергобезопасности республики о сокращении плановых ограничений электроэнергии при минус 40 градусов и ниже», — сообщил Вячеслав Емельянов.

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

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