05.12.2022
20:32
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Энергетикам Якутии запретили отключать электричество в — 40 градусов
В рамках устойчивого режима работы объектов жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций в период низких температур решением Штаба по энергобезопасности республики принято исключить проведение плановых отключений электроэнергии при температуре наружного воздуха — 40 С и ниже.
Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов на еженедельной планерке с отраслевыми предприятиями и организациями.
Глава ведомства отметил, что поступает много жалоб от населения на отключения электроэнергии в период низких температур.
«Прошу принять к исполнению решение Штаба энергобезопасности республики о сокращении плановых ограничений электроэнергии при минус 40 градусов и ниже», — сообщил Вячеслав Емельянов.
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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