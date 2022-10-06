Энергетикам Каскада Вилюйских ГЭС вручены награды

В честь 55-летия пуска первого гидроагрегата энергетикам Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) вручены правительственные, отраслевые и муниципальные награды.



На торжественном собрании коллектив Каскада Вилюйских ГЭС приветствовали первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь ШКУРКО, руководители филиалов энергокомпании, глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ, глава п. Чернышевский Людмила ТРОФИМОВА, руководители предприятий и организаций п. Чернышевский.





За заслуги в области энергетики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)» присвоено машинисту гидроагрегатов оперативной службы Николаю ФЕДОРОВУ. Звания «Почетный энергетик» удостоены главный инженер предприятия Сергей Муж и начальник гидротехнического цеха Евгений БЫЧКОВ.



За трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) также объявлена начальнику смены цеха оперативной службы Николаю Федорову.





Нагрудный знак «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» вручен электрослесарю электротехнического цеха Игорю ЛЫСОВУ. Почетной грамотой Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) награжден начальник смены станции оперативной службы Михаил РАКУЛЬЦЕВ. Благодарственным письмом министерства отмечены инженер машинного цеха Надежда ГОРЯИНОВА, водитель службы механизации и транспорта (СМиТ) Николай МАТВЕЕВ, документовед Кристина ХАРЧЕНКО, техник административно-хозяйственной группы Наталья ШЕБЕДЕВА.



За выдающийся вклад в развитие энергосистемы республики звание «Почётный работник Якутскэнерго» присвоено ведущему инженеру службы эксплуатации и управления технологическими процессами (СЭУТП) Александру СЫТОВУ. Звания «Ветеран труда Якутскэнерго» удостоены начальник оперативной службы Сергей ЛЯМИН, техник СМиТ Ольга СЛАЩИНИНА, техник гидротехнического цеха Елена КУЗЬМИНА.





Почетной грамотой ПАО «Якутскэнерго» награждены ведущий инженер производственно-технического отдела Ирина Головань, столяр гидротехнического цеха Борис СЛАЩИНИН, водитель СМиТ Валерий УРБАЗАЕВ, аккумуляторщик электротехнического цеха Алла АУЛОВА. Благодарность Якутскэнерго объявлена аппаратчикам машинного цеха Вере СОЛОДЯНКИНОЙ, Вере СЕЛЕЗНЕВОЙ и инженеру СЭУТП Андрею КРУПЕНКО.

За многолетний добросовестный труд грамотой главы Мирнинского района награжден ведущий специалист по охране труда Юрий БЕСПАЛОВ.



Благодарность главы района вручена начальнику смены электростанции оперативной службы Николаю ДЕМЧЕНКО. За большой вклад в развитие поселка Чернышевский почетной грамотой главы награждены электромонтер СЭУТП Кирилл САМУСЕНКО, инженер СМиТ Мария ГОНЧАРОВА.



