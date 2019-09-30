Энергетик завоевал гран-при деловой игры «Министр-2019»

Начальник управления материально-технического снабжения АО «Сахаэнерго» Иван Жданов стал обладателем гран-при конкурса в рамках Республиканской деловой игры «Министр».

Глава РС(Я) Айсен Николаев лично вручил Ивану сертификат на обучение в Массачусетском технологическом институте (MIT).

«Для меня это стало неожиданностью. В этом году «Министра» адаптировали под «Лидеров России», было много этапов, со всей республики заявки на участие подали более 5000 человек, в финал отобрали 110 человек. За нашей работой наблюдала комиссия, в состав которой входили эксперты с разных уголков страны. По итогам их наблюдений меня признали лучшим в своей группе из 25 человек», — сказал Иван Жданов.

Именно от Ивана, его лидерских качеств и грамотного управления зависят поставки оборудования, строительных материалов и запчастей, столь важных для бесперебойной работы энергообъектов Севера и Арктики.

Молодые профессионалы холдинга «Якутскэнерго» ежегодно принимают участие в «Министре», неизменно внося значительный вклад в победу своих команд, получают высокую оценку экспертов и, в результате, входят в кадровый резерв республики.

Энергетики с гордостью за коллегу, поздравляют Ивана с такой престижной наградой и желают дальнейших успехов и побед!