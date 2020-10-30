Энергетик Сытов: Люблю свою работу

Ведущий инженер электротехнической лаборатории службы эксплуатации и управления технологическими процессами Каскада Вилюйских ГЭС Александр Алексеевич СЫТОВ работает в энергетике всю жизнь. В посёлок Чернышевский его семья переехала из Новгородской области в 1966 году, когда Саше Сытову было 8 лет. В то время полным ходом шло строительство Вилюйской ГЭС. Отец работал в «Гидроспецстрое», на укладке бетона основных сооружений, а мама – в энергоцехе дирекции строящейся ГЭС. В посёлке было много молодёжи, приехавшей из разных уголков страны на Всесоюзную комсомольскую стройку. Все стремились к одной цели: скорее построить ГЭС, чтобы она начала работать на пользу алмазной промышленности. В недавно зарождённом посёлке жизнь кипела.

Не захотел остаться в стороне от этой бурлящей жизни и Саша Сытов. В 1975 году после окончания школы он устроился учеником электромонтажника на предприятие «Гидроэлектромонтаж». В плане стоял пуск первого агрегата (ныне №8) второй очереди Вилюйской ГЭС. И Александр успел принять участие в таком историческом процессе, как монтаж 8-го энергоблока. Люди работали воодушевленно, не жалея сил и времени, приближая момент пуска. Вчерашний школьник испытывал огромную гордость за причастность к такому масштабному делу.

В 1979-м, после службы в армии, Александр вернулся обратно на станцию. И поступил на ГЭС электромонтёром в электротехническую лабораторию (ЭТЛ) электроцеха. Группа высоковольтных испытаний и измерений, в которой работает вот уже 41 год Александр Алексеевич, занимается испытаниями и измерениями параметров электрооборудования. Это серьёзная и очень важная работа, необходимая для отслеживания состояния основного оборудования станции. И как эксперт в этом деле ведущий инженер Александр Сытов принимает активное участие во всех ремонтах оборудования.

Группа, возглавляемая Сытовым, проводит также испытания изоляции и измерения жидких диэлектриков, электрозащитных средств и ручных электроинструментов. Надёжно проверенные электрозащитные средства позволяют исключить или минимизировать последствия поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. Таким образом, Сытов отвечает и за безопасность персонала станции.

Попавший когда-то под крыло грамотного специалиста Виктора Николаевича ШКОМОРОДЫ, Александр Алексеевич сам на протяжении многих лет обучал молодых работников, делясь с ними опытом и знаниями, прививая чувство ответственности и любви к своей профессии. Запала, полученного в то историческое время, когда он начинал свой путь, хватает и сегодня. Он продолжает трудиться, считаясь по праву одним из лучших специалистов Каскада Вилюйских ГЭС. Свидетельства тому – почётная грамота «ЕЭС России», Благодарность Президента РС(Я) и Минэнерго РФ.