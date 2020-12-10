Энергетик на коне

В этом году Виктору ФИЛАТОВУ, машинисту дизельной электростанции п. Чапаево Олекминского РЭС АО «Сахаэнерго», исполнилось 65 лет. Из них 43 года он посвятил энергетике родного улуса.

Виктор Павлович родился 6 ноября 1955 года в п. Троицк Олекминского улуса. В 1975 году успешно окончил Олекминский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Вернувшись из армии, он устроился по своей специальности на дизельную электростанцию поселка Заречный родного улуса. А в 1983 году перешел на ДЭС п. Чапаево, где трудится до сих пор. За это время он стал профессионалом высокого класса и передает свой опыт молодым.

«Энергетика – это вся моя жизнь. Это мой родной коллектив, друзья, коллеги. Это часть меня. Всё сейчас держится на электричестве, поэтому наша работа требует огромной отдачи. Нужно серьёзно относиться к делу, постоянно быть сосредоточенным, иметь много знаний, помнить все инструкции и уметь применять их на практике», – отметил Виктор Павлович.

Шесть лет он возглавлял коллектив электростанции. Но потом по состоянию здоровья снова стал машинистом. Одним из самых ярких воспоминаний для него остается строительство новой нефтебазы при дизельной станции. Строили ее всем коллективом дружно и слаженно.

Есть у нашего собеседника интересное хобби. В подсобном хозяйстве семьи Филатовых – десяток лошадей. Главным помощником в их разведении, надеждой и опорой является сын Виктора Павловича.

«Я родился и вырос в деревне. Поэтому с детства люблю лошадей. Они по праву считаются самыми красивыми, грациозными и благородными животными. С мощной энергетикой, которой они щедро делятся с хозяином, поэтому общение с этими созданиями мне очень приятно», – поделился Виктор Павлович.

Такие люди, как Виктор Филатов, пожалуй, самые ценные сотрудники энергокомпании. Они остаются верными профессии, своему любимому делу всей жизни.