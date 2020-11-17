Энергетик Герман Никифоров: Надёжность – главное качество

Старший мастер 2 группы Ленского энергорайона Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Герман Никифоров считается одним из лучших на предприятии.

Такие его качества, как ответственность и надёжность, ярко проявились во время подготовки к осенне-зимнему периоду, проходившей в условиях пандемии. Герман Никифоров работал день и ночь. Его основной участок – распределительные сети, персонал под его руководством выполнил большой объём ремонтных работ в городе Ленске, сёлах Беченча, Мурья и Орто-Нахара. Так, на линиях напряжением 6/10 кВ установлено 220 опор, на ВЛ 0,4 кВ – 160 опор, смонтировано 19 км провода СИП-3 и 6 км СИП-2.

Несмотря на большую загруженность, Герман Никифоров взял на себя обязанности персонала, который по различным причинам был вынужден уйти на самоизоляцию. Так, он курировал работу оперативно-выездной бригады, которая занималась ликвидацией повреждений в распределительных сетях, оперативным и техническим обслуживанием оборудования подстанций напряжением 35 кВ, оборудования распределительных сетей, режимными и аварийными переключениями и т.д. Руководство предприятия отмечает, что Герман Анатольевич наравне с подчинённым персоналом выполнял производственные задания и в неурочное время, часто задерживаясь на работе, работая и в выходные дни; грамотно координировал действия и своего участка, и оперативно-выездной бригады.

Герман Никифоров работает в Ленском энергорайоне ЗЭС с октября 2012 года. Родился и вырос он в городе Улан-Удэ. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства». Несколько лет был слесарем-электриком по ремонту электрооборудования на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. В 2009 году волею судьбы оказался в Якутии. Три года работы электромонтажником, а затем мастером строительных и монтажных работ в Мирнинском управлении ООО «ВСЭМ» дали Герману Никифорову необходимый опыт работы на земле. Предприятие работало по договору подряда с ЗЭС, выполняя ремонт линий электропередачи в направлении Мирный – Ленск. Это распределительные сети г. Ленска, ВЛ 100 кВ Л-101, Л-102 «Мирный – Городская» и т.д. В 2011 году семья Никифоровых переехала из Мирного в Ленск. Небольшой уютный город на берегу Лены им пришёлся по душе. Осенью 2012 года Герман Никифоров устроился на работу в Ленский энергорайон ЗЭС.

С тех пор прошло восемь лет. За эти годы он показал себя технически грамотным, добросовестным, ответственным специалистом, всегда готовым, если надо, прийти на помощь. Заслужил уважение коллег. Семья с пониманием относится к беспокойному, напряжённому образу жизни энергетика. Пожелаем Герману Анатольевичу крепкого здоровья, профессионального роста, семейного благополучия!

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4173, 2 км, распределительных сетей – 5968,8 км.