Энергетики в Нижнеколымском улусе завершают ремонтную кампанию

Работники Нижнеколымского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) для успешного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) выполнили комплекс ремонтов основного и вспомогательного оборудования, линий электропередачи, а также зданий и сооружений на территории улуса.

Так, с начала года работники Нижнеколымского РЭС провели ремонт дизельного оборудования четырех ДЭС и девяти единиц вспомогательного тепло-механического оборудования энергообъектов в селах Походск, Колымское и Андрюшкино.

В поселке Черском персонал Нижнеколымского РЭС завершил замену двух трансформаторных подстанций: ОТП «РУС» и КТП «Автотранспортная» и замену трансформатора на КТПН «Дороги Арктики». Энергетики также установили трансформаторную подстанцию для надежности электроснабжения нового склада АО «Якутоптторг». Для повышения качества электроснабжения потребителей села Походск персонал произвел монтаж симметрирующего трансформатора.

Для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. в Нижнеколымский район также выполнен завоз 100% необходимого запаса топлива. В селах в соответствии с планом-графиком завершается ремонт линий электропередачи классов напряжения 6-10 кВ. На сегодняшний день нижнеколымские энергетики уже выполнили ремонт 4,7 км линий из запланированных 5,05 км. На территории улуса для обеспечения бесперебойности подачи электроэнергии продолжается расчистка просек от древесно-кустарниковой поросли: с начала года энергетики расчистили около 1 га охранной зоны ЛЭП.

«Во всех 23 улусах, входящих в зрону ответственности Сахаэнерго, подготовка к прохождению периода сезонных пиковых нагрузок находится на последнем, завершающем этапе. Все наши ремонтные работы направлены в первую очередь на обеспечение надежности электроснабжения наших потребителей и на успешное прохождение осенне-зимнего периода», — отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Сахаэнерго» Петр Кондратьев.