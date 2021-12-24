Эндопротезирование особенно актуально в Якутии — биолог Айыысхан Алексеев

После вчерашней пресс-конференции президент страны Владимир Путин поручит правительству изучить возможность создания всероссийского центра эндопротезов.

Напомним, в 2018 году группа единомышленников во главе с биологом Айыысханом Алексеевым изготовили бионический протез кисти для общественницы Нюргуяны Поповой.

Сейчас Айыысхан Алексеев преподает программирование в ИТ-школе «Алтан» и согласился прокомментировать новость о возможном создании центра:

— Считаю, что на сегодняшний день это очень актуальное направление, как с точки зрения здравоохранения, так и социальной. В Якутии это особенно востребовано, так как из-за суровых климатических особенностей много случаев обморожения.

Эндопротезированием, с попеременным успехом мы занимались с 2013 года. В 2017 году мы решили сделать открытый добровольческий проект, целью которого являлась проверка возможности сборки функционального протеза японского проекта Exiii Hackberry и публикация результатов работы и файлов в открытом доступе. Для проверки был собран один образец для нашего добровольца Нюргуяны. А файлы мы выложили в открытом доступе в группе «Open BiArm» во Вконтакте. Проект достиг намеченных целей.

Для Якутии, конечно же эндопротезы должны соответствовать погодным условиям — детали из пластика и резины, например, должны быть адаптированы для выдерживания низких температур.

На сегодняшний день в стране есть компании, которые занимаются этой проблемой, многие из них работают по ОМС. Считаю, что необходимо вести с людьми, попавшими в подобные ситуации, просветительскую работу: помогать с контактами медучреждений, собирать документацию и сопровождать пациента до восстановления.

Эндопротезирование может навсегда изменить жизнь человека и стать более качественной и комфортной.