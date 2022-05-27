Эндокринологи ЯРКБ провели акцию для многодетных матерей

Эндокринологический диспансер Якутской городской клинической больницы провел день открытых дверей для многодетных матерей. Её посвятили Году Матери в республике и Всемирному дню щитовидной железы. Сегодня на обследование предварительно записалось 25 многодетных матерей из центрального округа. Эта акция проходит в течение одного дня. Сначала женщин осматривает врач-эндокринолог, затем направляет на анализы и УЗИ щитовидной железы. Благодаря провидению таких мероприятий можно на ранней стадии выявить болезнь эндокринной системы и вовремя начать лечение.



Как отметила заведующая эндокринологическим диспансером ЯРКБ София Семенова, такие акции планируют проводить в течение года. Следующее подобное мероприятие пройдет в августе. Врачи-эндокринологи советуют женщинам чаще употреблять в пищу продукты, обогащенные кальцием — это сыры, рыбу, молоко, творог. Для создания прочности костной ткани. А также дополнительно по уровню гормонов принимать препарат йода, чтобы обезопасить себя от заболеваний.