Эндокринолог София Семенова о сахарном диабете и COVID-19

Актуальность проблемы сахарного диабета обусловлена масштабностью его распространения. Около пятисот миллионов человек в мире больны сахарным диабетом. Он является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей. Вот и пандемия коронавирусной инфекции показала, что это коварное заболевания является одной из главных причин тяжелого течения covid-19. Почти пятая часть заболевших коронавирусной инфекцией и проходящих лечение в инфекционных отделениях республиканской клинической имеют сахарный диабет. Недаром с начала пандемии эндокринологический диспансер больницы работу временно приостановил, а его специалисты все были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией, так что с марта этого года врачи-эндокринологи Якутской республиканской клинической больницы плечом к плечу трудятся рядом с врачами-инфекционистами и пульмонологами, спасая жизни своих пациентов.

Сегодня о том, как связаны сахарный диабет и коронавирусная инфекция говорит врач-эндокринолог-инфекционист-пульмонолог, заведующей эндокринологическим диспансером ЯРКБ София СЕМЕНОВА.

— Давайте вспомним начало пандемии в Якутске. Каким оно было для Вас, София Иннокентьевна.

— Уместить все переживания и эмоции в нескольких строках просто невозможно. Было тяжело физически – работа ненормированная, с утра и до позднего вечера, длительное время нужно находиться в защитном костюме: очки, респиратор, двойные перчатки, бахилы или сапоги. Ну и,конечно же, основное – мне, как врачу-эндокринологу пришлось освоить совершенно новое направление деятельности – работу в качестве врача-инфекциониста-пульмонолога. Но благодаря поддержке моей семьи, мужа, родных – переходный период прошел для меня спокойно и ровно.

— Ваша основная специальность была с самого начала пандемии очень востребована…

— Да, моя основная профессия была очень кстати в нашем новом врачебном коллективе. Кстати, он сложился очень удачно, как мультидисциплинарная бригада. Мы работаем сейчас в тесном взаимодействии — терапевты-пульмонологи, инфекционисты, кардиолог, ревматолог, эндокринологи, поскольку среди наших пациентов очень много людей с коморбидной (сочетанной) патологией, имеющих несколько заболеваний — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и другие. Конечно, работа с такими пациентами достаточно тяжела и морально — работать с совершенно новой, до конца неизученной инфекцией, при этом пациенты смотрят на тебя с такой надеждой, ждут от тебя только позитивных новостей, слов участия и поддержки, им нужна твоя помощь, и ты обязан облегчить их страдания.

— Почему люди с сахарным диабетом сегодня в зоне риска?

— SARS-CoV-2 оказался агрессивным вирусом, и количество заболеваний по миру продолжает расти по настоящее время. Под основной удар попало население старше 65-летнего возраста. Врачи подтверждают факт того, что болезнь именно у людей пожилого возраста чаще заканчивается летальным исходом. Так же стало известно, что по результатам наблюдательных исследований люди, страдающие хроническими заболеваниями, более подвержены риску тяжелого течения заболевания COVID-19. Люди с диабетом также относятся к тем категориям высокого риска тяжелых последствий заражения коронавирусом. Приведу выдержку из «Рекомендации для врачей по лечению эндокринных заболеваний в условиях пандемии COVID-19», опубликованных на сайте ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: «Нашим больным важно знать, что диабет сам по себе не предрасполагает к инфицированию, но у этой группы лиц, как в силу возраста, так и в силу сопутствующей кардиальной патологии выше риски иметь тяжелую коронавирусную интерстициальную пневмонию (2), поэтому для этой когорты особенно важна самоизоляция и необходима литература для больных, рассказывающая им о мерах профилактики. Все рекомендации по самоизоляции и гигиене должны предельно тщательно выполняться. Никакой специфической “укрепляющей иммунитет против COVID 19” методики не существует на сегодняшний день. Важна личная ответственность больного диабетом и членов его семьи за здоровье».

— Эндокринологический диспансер сегодня уже работает?

— Да, с 14 сентября было принято решение, что диспансер частично начнет прием пациентов, так что специалисты диспансера сейчас ведут прием по направлениям участковых терапевтов поликлиник.

— Поздравите коллег с днем борьбы с диабетом?

— Конечно! Всех моих дорогих коллег — с профессиональным праздником – Днем эндокринолога! Здоровья, любви, счастья, семейного благополучия, профессиональных успехов!

Подготовила Зоя ИГНАТЬЕВА