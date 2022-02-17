Эмблема Ысыах Олонхо- 2022 в Верхневилюйске

В 2022 году в Верхневилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) состоится национальный праздник Ысыах Олонхо. Сегодня, 17 февраля, утверждена эмблема главного национального праздника республики.

Как рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин, автором эмблемы выступил уроженец с. Намцы Верхневилюйского района, художник Геннадий Рудольфович Былков, известный многим якутянам своими изделиями с якутскими национальными узорами, росписью деревянных изделий.

— Ысыах Олонхо 2022 года состоится 20-21 июня в Верхневилюйском улусе, сегодня идет работа по созданию объектов на территории, разработке сценарного плана и т.д. Отмечу, что в Верхневилюйском улусе этот год объявлен годом родного языка — Ийэ тыл, или в буквальном переводе «материнского языка», что символически объединяет объявленные Годы матери и культурного наследия в республике, — отметил Левочкин.

На эмблеме Ысыаха Олонхо 2022 года изображены образ величественной матери-реки Хотун Бүлүү, которая является олицетворением образа многочисленных рек-кормилиц Якутии. Она предстает в виде светлого образа матери – дарительницы жизни, хранительницы семейного очага и всепобеждающей, безусловной любви.

Также в рисунок вошло национальное украшение-оберег (илин кэбиһэр), которое символизирует Год культурного наследия народов России. Получив благословение матушки-реки Хотун Бүлүү, с ее ладони взлетает Ытык Чыыбыстаан – дух (иччи) силы слова (ийэ тыл). Птица-вестница зовет всех на Ысыах Олонхо, передает просьбу людей срединного мира о благополучии и процветании светлым божествам-айыы. На благословенной земле танцуют древний круговой танец-осуохай, с незапамятных времен символизирующий всеобщее единение людей.