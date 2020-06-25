Эльпис – Боярский: Разве можно после такого жить вместе?

Кризис в звездной семье певицы Надины ЭЛЬПИС и аккордеониста Владимира БОЯРСКОГО остается в центре внимания публики. News.Ykt.Ru поговорил с обоими, и супруги вынесли много сора из избы.

Противоречиво ведет себя в этой ситуации Владимир Боярский. В разговоре с Ксенией ЭВЕРЕСТ он утверждал, что они с Надиной не расстаются, а решили словить хайп. Боярский сообщил, что Надина поехала в Хакасию навестить родственников, где снимает клип на свою новую песню. И фото, на котором Надина страстно целуется с другим мужчиной – сцена из нового клипа. Аудиозапись разговора в редакции SakhaLife имеется.

Однако News.Ykt.Ru Владимир Боярский рассказал другое. Вспомнил, что их знакомство состоялось по инициативе Надины, которая тогда была замужем. Она предложила вместе записать песню, и с тех пор они не расставались. Боярский отметил, что Надина имела привычку исчезать на несколько дней, и к этому он привык. Например, в мае после шашлыков она исчезла на шесть дней. А после этого в их квартире появился Андрей КАМИНСКИЙ, тот самый мужчина с фото, сотрудник аэропорта Якутск, который заявил, что любит его жену и попытался выгнать его из дома. Владимир утверждает, что серьезных размолвок между супругами не было. Считает, что Надина с ее артистическим темпераментом могла с ним заскучать, так как он слишком спокойный. Старший сын Надины живет со своим отцом, а их совместный сын находится у мамы Владимира в Усть-Мае, куда и он собрался на июль-август. Как жить дальше – Владимир не знает. Предполагает бракоразводный процесс и раздел имущества, в том числе и квартиры, которую они купили вместе. Боярский отметил, что будет бороться за сына, чтоб оставили именно с ним.

Из рассказа Надины создается впечатление, что темперамент Владимира вовсе не такой уж и спокойный. Она заявила, что муж, выпив, совершенно не контролирует себя – постоянно бьет ее, в том числе и по лицу, нанося гематомы, или спящую, угрожает ножом, вся мебель в их доме изрезана, а ребенок был свидетелем этих буйств. Иногда им с сыном приходилось искать убежища у соседей. Звезда заявила, что супруг во время пандемии стал выпивать по три бутылки водки, и постоянно буйствует. А на другой день заявляет, что ничего не помнит. Надина обвинила Владимира в супружеской неверности, а также в том, что он пристает к ее подругам. Эльпис призналась, что вся родня Боярского обвиняет ее, считает, что она разбила ему жизнь. Надина заявила, что устала от такой жизни, и это конец. Звезда подтвердила, что их совместный сын сейчас в Усть-Мае, но она заберет его себе. А с Андреем Каминским у них все серьезно.

Надина отметила, что все началось с того, что именно Боярский вбросил в информационное поле новость о том, что она его бросила. Поэтому фото с Каминским она разместила назло мужу. На следующий день Эльпис убрала из своей страницы в соцсети это фото и почти все фотографии с Боярским.

«Мы не расстаемся с Надиной, только немного поссорились. Написали об этом Городку, он и опубликовал», — сказал Владимир в ходе разговора с Ксенией Эверест.

Как часто бывает в конфликтных ситуациях, версии сторон разительно отличаются. И Надина Эльпис, и Владимир Боярский в один голос вопрошают: Разве можно после такого жить вместе?

Звездная пара поженилась в 2013 году. Это не только супруги, у них творческий союз, они вместе выступают. Многочисленные поклонники звездной пары искренне огорчены неожиданным поворотом.

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