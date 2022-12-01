01.12.2022
19:45
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Якутия

Елочки зажглись по всей Якутии!

По всей Якутии сегодня зажглись на площадях елки. Благодаря Телеграму мы можем полюбоваться праздничным зрелищем и оценить каждую елку.

Глава Якутии пишет в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: Зима начинается с Якутии! Сегодня в Якутске зажглись огоньки первой новогодней ёлки страны! А вслед за ней засверкали ёлочки во всех селах и городах республики. С Якутии эти огоньки разлетятся по всей нашей огромной стране, предвещая приближение самого чудесного праздника — Нового года!

Пусть эти огоньки зажгут в сердцах миллионов россиян веру и надежду в светлое!

Нерюнгри
Елка в Верхневилюйске. тгк БОРБУЕВ
В Оймяконе детишки тоже радуются Видео t.me/sevzarya/11431
А это елка в Бердигестяхе Горного улуса. тгк Yлэ кууhэ
Юный Дед Мороз побывал на зажжении ёлки в Хангаласском улусе. тгк Новости Хангалаского улуса
Елка в Кобяском улусе. тгк @gazetadabaan
Елка Якутска на пл.Орджоникидзе. тгк Якутск
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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