Елка добра: у детей своя особенная вера в чудеса…⁣⁣⠀

Администрация Якутского онкологического диспансера приняла участие в акции «ЁЛКА ДОБРА»⁣⁣⠀

В преддверии самого яркого и волшебного праздника, заместители и руководители структурных подразделений Якутского онкодиспансера во главе с главным врачом Татьяны Николаевой приняли участие в ежегодной благотворительной акции — «Ёлка добра», участие в которой стало доброй традицией для организации.⁣⁣⠀

Украшением елки стали не праздничная мишура, а особые открытки, с пожеланиями о новогодних подарках от тех людей, которые особенно нуждаются в нашем внимании.⁣⁣⠀

«Дети должны ощутить атмосферу Нового года, поэтому мы очень рады принять участие в этой доброй акции и на короткое время стать тем незнакомым добродетелем, который сотворил для ребят маленькое чудо. Призываем всех сделать доброе дело, чтобы в каждом маленьком сердце загорелся огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты!» — поделилась главный врач Татьяна Николаева.⁣⁣⠀

⁣⁣В этом году участники акции исполнят новогодние пожелания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей участников специальной военной операции.⁣⁣⠀

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