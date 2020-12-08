08.12.2020
17:40
108
Якутия
«Елка Добра» прошла в Верхоянье
В рамках Декады инвалидов по всей стране стартовали благотворительные акции, и в республике также проводится много акций, направленных на помощь детям.
Многие больные дети ограничены в общении, и для них само по себе внимание и подарки – огромная радость. Верхоянский район не остался в стороне и присоединился к сбору подарков детям. В районе проживают 69 детей с инвалидностью.
Управление культуры Верхоянского района под эгидой партии «Единая Россия» инициировали новогоднюю акцию «Елка Добра». Условия участия в акции просты: нужно взять с елки открытку с именем ребенка, и исполнить его новогоднюю мечту.
Елки расположены в торговых центрах «Бигэ» и «Арктика».
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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