08.12.2020
17:40
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Якутия

«Елка Добра» прошла в Верхоянье

В рамках Декады инвалидов по всей стране стартовали благотворительные акции, и в республике также проводится много акций, направленных на помощь детям. 

Многие больные дети  ограничены в общении, и для них само по себе внимание и подарки – огромная радость. Верхоянский район не остался в стороне и  присоединился  к сбору подарков детям. В районе проживают 69 детей с инвалидностью.

Управление культуры Верхоянского района под эгидой партии «Единая Россия» инициировали новогоднюю акцию «Елка Добра». Условия участия в акции просты: нужно взять с елки открытку с именем ребенка, и исполнить его новогоднюю мечту.

Елки расположены в торговых центрах «Бигэ» и «Арктика».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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