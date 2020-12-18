«Елка добра» исполнит детские желания

Под елку подарки положили главные врачи городских больниц, депутаты-медики фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Якутской городской Думы. Для них это – тоже ежегодная традиция.

Участие в «Елке добра» для многих людей уже стало традицией. Положить под елочку подарок для незнакомого малыша, чтобы обрадовать его в Новый год – вроде такая малость! Но эта малость делает детей из малообеспеченных семей – пусть ненадолго! — но самыми счастливыми.

Алевтина Эверстова (поликлиника №1), Саргылана ВАСИЛЬЕВА (поликлиники №2), Николай ВАСИЛЬЕВ (ЯРКБ) и Лена АФАНАСЬЕВА (онкодиспансер) – люди, неравнодушные к чужой боли и беде. Профессия у них такая. А подарить ребенку улыбку – им в радость.

Это всего лишь одна из многих благотворительных акций, в которых участвуют как сами депутаты-медики, так и коллективы руководимых ими медицинских учреждений.

«Сердце должно быть открыто для детей, нуждающихся в помощи. Да и что может быть лучше, чем дарить радость детям!», — сказал главный врач ЯРКБ Николай Васильев.