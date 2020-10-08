Элитную рыбу разводят с нарушениями

Якутская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства и Якутского комитета государственного экологического надзора провела проверку исполнения ООО «Лучший Вариант» требований Водного кодекса РФ, а также законодательства об аквакультуре.

Установлено, что ООО «Лучший Вариант» осуществляет в Якутске товарное рыбоводство (индустриальная аквакультура) водных биологических ресурсов – сибирского осетра, гибридных особей осетра (бестер) без использования рыбоводного участка путем их разведения, содержания и выращивания в искусственно созданной среде обитания с одновременным забором воды из водного объекта – р. Лена.

В нарушение ст. 5 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.ст. 11, 23 Водного кодекса РФ и других нормативных правовых актов забор воды из поверхностных водных объектов осуществляется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Кроме того, вопреки требованиям ветеринарно-санитарных правил ООО «Лучший Вариант» не обеспечено постоянное ветеринарное наблюдение за объектами аквакультуры, независимость систем водоснабжения и водосброса, отсутствуют водоочистные сооружения, вследствие чего вода в емкости для содержания водных биологических ресурсов поступает без очистки.

В этой связи Якутской природоохранной прокуратурой в отношении ООО «Лучший Вариант» и его руководителя инициированы дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью), ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по итогам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой в адрес руководителя указанной организации, приняты меры по устранению выявленных нарушений законодательства, в т.ч. в уполномоченный орган направлено заявление о предоставлении в пользование водного объекта с целью забора и сброса воды.

Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле Якутской природоохранной прокуратуры.