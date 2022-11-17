ELIS объявляет черную пятницу!

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Огромный выбор теплых трикотажных костюмов, платьев, брюк, жакетов, пуховиков! Действует доставка по городу и по Республике

Огромный выбор теплых трикотажных костюмов, платьев, брюк, жакетов, пуховиков! Действует доставка по городу и по Республике

Уже совсем скоро нас ждет самый светлый, нежный и семейный праздник – Новый Год!

Начните готовиться к новогодним праздникам уже сейчас. Будьте чувственной и элегантной в коллекции от ELIS!

Идеальная посадка и неповторимый крой. Женственные костюмы и изящные блузки подчеркнут вашу индивидуальность и прекрасное чувство вкуса.

Одежда из коллекции LALIS, специально создана для девушек размера 46-56, где используются специальные лекала, которые скроют недостатки и подчеркнут природные достоинства фигуры.

Платья длиной чуть ниже колена (миди) или в пол (макси) сделают вас неотразимой, такая длина удлиняет силуэт и делает визуально стройнее девушек LALIS.

Модели V- вырезом, а также блузы с завязками на талии. Достойно справляются с миссией при маскировке небольшого животика.

Менеджеры Элис эксперты в создании красивых, практичных, женственных образов на все случаи жизни.

Дизайнеры Элис – разрабатывают идеальные лекала и крой, которые подходят по росту и фигуре для наших женщин.

Одежда Элис – всегда широкий ассортимент красивых, модных, актуальных коллекций, безупречного качества из европейских тканей.

Мы находимся в ТЦ оптимист, 5 этаж