«Элис» делится прекрасной новостью!

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*Акция не распространяется на новую коллекцию и аксессуары!

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Также можете заказывать понравившиеся вещи из любой точки республики, и мы с удовольствием вам поможем.

Заказать можно через ссылку в taplink или через директ.

⏰Доставка по городу Якутску работает с 11:00 до 22:00

💸Оплата производится только после примерки удобным для вас способом — наличными или картой через терминал

🌟Можно заказать несколько размеров

✅ Широкий размерный ряд — от 42 до 56

✅ Каталоги @elis_ykt_catalog (42-50 р-ры) @lalis_ykt_catalog (46-56 р-ры)

✅ Безупречное качество

✅ Бесплатная доставка по всей РС(Я) при покупке от 6 тысяч рублей

✅ Принимаем карты Одарич и Халва

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ТЦ «Оптимист», 5 этаж

ПН- 12:00-20:00,

ВТ-СБ- 10:00-20:00,

ВСК- 11:00-19:00.