«Элис» делится прекрасной новостью!
Не успели к акции? Специально для наших любимых покупательниц продлеваем акцию «Вторая вещь в ПОДАРОК» до 22 ноября!
*Акция не распространяется на новую коллекцию и аксессуары!
Побалуйте себя выгодными покупками!
Также можете заказывать понравившиеся вещи из любой точки республики, и мы с удовольствием вам поможем.
Заказать можно через ссылку в taplink или через директ.
⏰Доставка по городу Якутску работает с 11:00 до 22:00
💸Оплата производится только после примерки удобным для вас способом — наличными или картой через терминал
🌟Можно заказать несколько размеров
✅ Широкий размерный ряд — от 42 до 56
✅ Каталоги @elis_ykt_catalog (42-50 р-ры) @lalis_ykt_catalog (46-56 р-ры)
✅ Безупречное качество
✅ Бесплатная доставка по всей РС(Я) при покупке от 6 тысяч рублей
✅ Принимаем карты Одарич и Халва
⠀
ТЦ «Оптимист», 5 этаж
ПН- 12:00-20:00,
ВТ-СБ- 10:00-20:00,
ВСК- 11:00-19:00.
+7 (999) 174-67-82