18.11.2022
17:37
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Сахалыы
Элгээйи нэһилиэгэ муус ылааһыныгар субботник тэрийдэ
Сэтинньи ый 17 күнүгэр Элгээйи нэһилиэгин олохтоох дьаһалтатын көҕүлээһининэн муус ылааһыныгар субботник ыытылынна.
Нэһилиэк тэрилтэлэрин эр дьоно, нэһилиэк депутаттара түмсэн 5 быстах хомуурга хабыллан Ийэ дойду көмүскэлигэр сылдьар уолаттарбыт дьиэ кэргэттэригэр, 9 соҕотох олорор аҕа саастаах дьоҥҥо, 1 инвалид дьиэ кэргэҥҥэ, 2 элбэх оҕолоох соҕотох ийэлэргэ муус ылан, тиэйэн биэрдилэр. Субботникка көхтөөх кыттыыны ылбыт үлэһиттэри олохтоох дьаһалта минньигэс астаах эбиэтинэн күндүлээтэ.
Субботникка кыттыыны ылбыт бары тэрилтэлэрбит улэһиттэригэр, бэйэлэрин техникаларынан муус таспыт нэһилиэкпит депутаттарыгар Олег Августинович Поповка, Игорь Николаевич Яковлевка барҕа МАХТАЛ буоллун!
Фото: Элгээйи нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата
Источник: Элгээйи нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата
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