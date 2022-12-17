Эльгауголь построит частную железную дорогу до Охотского моря

В 2025 году «Эльгауголь» запустит частную железную дорогу из Якутии до Охотского моря Тихоокеанская железная дорога протяжённостью более 500 км соединит Эльгинское угольное месторождение в Нерюнгринском районе с морским угольным терминалом «Порт Эльга» на побережье Охотского моря. Масштабный проект планируют запустить вместе с терминалом к 2025 году, на данный момент возведено уже 80 км. Об этом в ходе пленарного заседания дальневосточного форума «Промышленность и геологоразведка: сквозь 100-летия» рассказала управляющий директор «Эльгауголь» Инна Лосюк. «Концепция развития Эльгинского угольного месторождения подразумевает, что к 2025 году мы выйдем на объёмы 45 млн тонн. Мы увеличили с четырёх млн тонн до 20 млн тонн уже в этом году. Провозная способность железной дороги и БАМ не позволяют дальнейшего развития, поэтому нашими акционерами было принято решение построить свою частную железную дорогу», — рассказала Лосюк. Частная железная дорога протяжённостью более 500 км пройдёт по территории Якутии и Хабаровского края и выйдет на Мыс Манорский, где одновременно тоже строится вся инфраструктура «Порта Эльга», которую также планируют запустить к 2025 году. Лосюк добавила, что на данный момент уже уложено 80 км рельсошпальной решётки.