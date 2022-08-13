Ночью в Якутске в ДТП погибли мотоциклист и водитель Nissan

В 11.21 ч. тгк ГИБДД14 разместил официальное сообщение:

13 августа в г.Якутске около 02:00 ночи, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Можайского — Гагарина, водитель 1980 г.р., управляя автомобилем марки Nissan Moco, следуя по ул. Можайского со стороны ул. Пилотов, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу ЗДВ СОВА 200, и совершил столкновение с ним.

В результате происшествия водитель автомашины Nissan Moco и мотоциклист скончались на месте происшествия. Прибывшая бригада скорой помощи доставила в больницу пассажира Nissan и пассажира мототранспорта. В момент автоаварии мотоциклист и его пассажир находились в мотошлеме. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выяснит следствие, сообщает управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Напомним, вчера была сбита на Объездной девушка-мотоциклистка.