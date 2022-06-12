ЭЛЬГАУГОЛЬ направит 150 млн. рублей ежегодно в республиканский фонд

Глава Якутии Айсен Николаев 11 июня принял участие в первом заседании совета градообразующих предприятий Нерюнгринского района.

Руководитель региона и генеральный директор ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ» Инна Лосюк подписали соглашение между правительством Якутии и компанией о сотрудничестве по социально-экономическому развитию республики.

Айсен Николаев отметил, что соглашение предусматривает перечисление в Фонд будущих поколений 150 млн. рублей ежегодно, при этом не менее 75 млн. из этой суммы будут направляться в Нерюнгринский район для решения социальных вопросов.

«Я уверен, что так и должно быть, потому что люди, которые добывают богатства для всей нашей страны, для республики должны жить и работать в хороших условиях», — сказал глава республики.

На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между угледобывающими предприятиями и Нерюнгринским районом на 2022-2026 годы.

Свои подписи в соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве поставили генеральный директор ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ» Инна Лосюк, заместитель генерального директора, директор по производству ООО «УК Колмар» Павел Андрющенко, руководитель обособленного подразделения ООО «АнтрацитИнвестПроект» Александр Лалетин, управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков и глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк.

Напомним, что направления социально-экономического сотрудничества в рамках этих соглашений заложены в указе главы Якутии «О развитии Нерюнгринского района на период до 2026 года».

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк озвучил, что данные соглашения и работа совета градообразующих предприятий являются реализацией пунктов указа главы Якутии.

Отметим также, что подписание соглашений является частью политики главы республики по внедрению системы корпоративной социальной ответственности, выражающейся во вкладе бизнеса в развитие территории, на которой непосредственно осуществляется деятельность компаний.

Работа в рамках соглашений позволит решить основные социальные вопросы района и улучшить качество жизни людей. Обновить инфраструктуру, улучшить материально-техническую базу социальных учреждений, провести реконструкцию объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Подписание соглашений подобного уровня можно считать прецедентом в рамках партнерства бизнеса и власти по модернизации объектов инфраструктуры. В дальнейшем этот опыт будет распространен на большую часть муниципальных образований республики.