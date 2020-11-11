11.11.2020
13:00
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Якутия

Елена Волкова проведет прямой эфир в соцсетях

Сегодня, 11 ноября, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена ВОЛКОВА проведёт прямой эфир на странице Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram.

Министр труда и социального развития ответит на все актуальные вопросы пользователей.

Жители республики смогут задать вопросы в прямом эфире.

Начало эфира в 17:00 часов по якутскому времени.

Прямой эфир можно посмотреть в социальной сети Instagram по ссылке: https://instagram.com/sakhagov?igshid=1gh0tzfplsha7

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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