Елена Волкова проведет прямой эфир в соцсетях

Сегодня, 11 ноября, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена ВОЛКОВА проведёт прямой эфир на странице Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram. Министр труда и социального развития ответит на все актуальные вопросы пользователей. Жители республики смогут задать вопросы в прямом эфире. Начало эфира в 17:00 часов по якутскому времени. Прямой эфир можно посмотреть в социальной сети Instagram по ссылке: https://instagram.com/sakhagov?igshid=1gh0tzfplsha7

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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