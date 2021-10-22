Елена Тихонова не пришлась ко двору

Недолго работала редактором русскоязычной версии газеты «Ил Тумэн» Елена ТИХОНОВА, владелица интернет-газеты «В Якутии.ру». Спустя две недели и два дня после ее сообщения в соцсети о новом статусе, стало известно, что назначен другой редактор. Им стал Аламжи БУДАЕВ, известный журналист, работающий в этой же редакции.

За короткое время Тихоновой удалось привлечь внимание общества к проблемам газеты «Ил Тумэн» и одноименного издательского дома. Выяснилось, что в официальном государственном органе нет корректора, зарплата у журналистов невысокая, к тому же газетчикам приходится работать на пополнение сайта Сахапарламент.ру. В общем-то, Елена Тихонова высказывала дельные предложения, но, надо полагать, членов коллектива покоробила форма, в которую они были облечены. О проблемах газеты новый редактор сообщала в соцсети, телеграм-канале, ватсап-группах и на собственном сайте. Елена Тихонова обратилась к учредителям издания – Ил Тумэну и мининноваций с предложением ввести внешнее управление, так как члены коллектива ее игнорировали, и была опасность, что очередной номер газеты не выйдет вовремя. В своем письме редактор отметила, что для подготовки двух небольших газет и сайта нет необходимости содержать за счет бюджета собственный издательский дом. Приходится констатировать, что вновь назначенный редактор не смогла наладить рабочий процесс, установить взаимоотношения с коллективом.

В итоге, сегодня газета вышла с новым редактором. А Елена Тихонова вернулась к своему проекту – ИГ «В Якутии.ру» в качестве… журналиста.

— 19 октября я отозвала свое заявление о приеме на работу. Так как коллектив меня не принял, саботировал. Но не считаю это позорищем. Уверена, что за эти две недели я их кое-чему научила. На самом деле, газету «Ил Тумэн» можно делать очень интересно. Много интересных спикеров, много событий. Я объясняла молодым журналистам, что материалы должны быть собственные, а не перепечатки пресс-релизов пресс-службы Ил Тумэна и статьи, вышедшие в федеральных изданиях. Что надо ставить материалы, которые интересны и полезны людям, например, про оформление субсидий, льгот и т.д. Но… не хотят. Я сама у них тоже многому за эти две недели научилась. Горькому опыту. Оказывается, журналисты госизданий хотят спокойной жизни. Всех устраивает, что газета неинтересная, неполезная, заполняют по две-три полосы с перепечатками, и за такую халтуру получают зарплату из бюджета. Чэ, пусть так работают! Да, мне было бы очень интересно делать новую, интересную газету «Ил Тумэн». Но если коллектив игнорирует, саботирует, это невозможно. Я вернулась в свой проект, причем Дмитрий ЛЮ остается редактором ИГ «В Якутии.ру», а я буду автором проекта и журналистом. Отрицательный опыт тоже ценен.