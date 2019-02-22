Елена Голомарева: Якутску нужен Деловой центр для инвалидов

Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева провела «круглый стол» в режиме онлайн на тему «Пути создания Делового центра для инвалидов».

В работе «круглого стола» участвовали представители органов власти, отвечающие за социальный блок. Первым вопросом обсудили механизмы реализации проекта Делового центра для инвалидов.

О проекте («дорожной карте») создания Делового центра для инвалидов информировала 1-й заместитель министра предпринимательства торговли и туризма Ирина Гаргач. О передаче земельного участка по ул. Красноярова, 22, находящегося в государственной собственности, под строительство Делового центра для инвалидов, сообщила заместитель министра имущественных и земельных отношений Нюргустана Пахомова.

Было рассказано об организационном сопровождении проекта, о сотрудничестве Якутского городской организации ЯРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» с АО «Якутпромстрой».

По-прежнему остры вопросы трудовой занятости инвалидов. В канун 30-летнего юбилея ЯГО ВОИ тема социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями поднимается особенно часто. Об этом эмоциально выступил представитель ЯРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Сергей Хромов.

Решить проблемы данной категории населения можно с помощью государственной программы РФ «Доступная среда», направленной на адаптацию и интеграцию инвалидов, формирование нравственной, эстетической культуры, создания условий для разностороннего развития, социализации личности.

О том, как будет идти строительство, а также о договоре намерений передачи 400 кв.м. Региональному центру правовой поддержки инвалидов и льготной категории населения и ЯГО ВОИ сказала заместитель директора АО «Якутпромстрой» Лариса Панькова.

«По итогам «круглого стола» приняты рекомендации о поддержке проекта и направлении письма на имя Главы РС(Я) Айсена Николаева о поддержке этого проекта и выделении земельного участка. Принята резолюция о признании проекта «Деловой центр для инвалидов» масштабным инвестиционным проектом. Участники «круглого стола» поддержали проект как социально значимый. Он станет первой ласточкой и пилотным проектом для других регионов», — прокомментировала руководитель Региональной общественной приемной Елена Голомарева.

Завершился «круглый стол» показом фильма «Там, где живет мечта…». Он рассказывает о результативной технологии реабилитации, используемой специалистами республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов – об адаптивной физической культуре, о вере в победу.